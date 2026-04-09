Вицешампионът на България от миналия сезон Локомотив Авиа (Пловдив) призова "черно-белите" привърженици за силна подкрепа. Реакцията на клуба е свързана конкретно с днешното домакинство срещу носителя на Купата на България Нефтохимик (Бургас). Това ще бъде мач №3 от полуфиналната серия в първенството, като до момента двата тима си размениха по една победа. Играе се до 3 успеха от максимум 5 мача.

Двубоят срещу Нефтохимик е тази вечер от 19,00 часа в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" на бул. "България".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ВК Локомотив Авиа:

ВРЕМЕ Е ЗА БИТКА! ДНЕС!

Днес не е просто мач. Днес е поредният сблъсък на характери, воля и сърце!

Локомотив Авиа излиза срещу Нефтохимик 2010 в трети двубой от полуфиналната серия за титлата! Очаква ни здрава битка, със сигурност спиращи дъха разигравания и раздаване до последната точка! Но има нещо, което може да наклони везните… И това са феновете в "черно-бялото“. Защото "Локомотив“ не е просто име, а семейство.

Нека напълним залата, нека създадем атмосфера, която ще се помни, както миналата година!

Всеки вик, всяка подкрепа, всяка аплодисмент – всичко има значение!

Елате и бъдете най-важният играч!

Елате да покажем как тупти сърцето на Пловдив!

Място: Зала на Пловдивски университет

Кога: ДНЕС

Начало: 19:00 часа

САМО ЛОКО!