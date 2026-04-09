Вицешампионът на България от миналия сезон Локомотив Авиа (Пловдив) призова "черно-белите" привърженици за силна подкрепа. Реакцията на клуба е свързана конкретно с днешното домакинство срещу носителя на Купата на България Нефтохимик (Бургас). Това ще бъде мач №3 от полуфиналната серия в първенството, като до момента двата тима си размениха по една победа. Играе се до 3 успеха от максимум 5 мача.
Двубоят срещу Нефтохимик е тази вечер от 19,00 часа в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" на бул. "България".
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ВК Локомотив Авиа:
ВРЕМЕ Е ЗА БИТКА! ДНЕС!
Днес не е просто мач. Днес е поредният сблъсък на характери, воля и сърце!
Локомотив Авиа излиза срещу Нефтохимик 2010 в трети двубой от полуфиналната серия за титлата! Очаква ни здрава битка, със сигурност спиращи дъха разигравания и раздаване до последната точка! Но има нещо, което може да наклони везните… И това са феновете в "черно-бялото“. Защото "Локомотив“ не е просто име, а семейство.
Нека напълним залата, нека създадем атмосфера, която ще се помни, както миналата година!
Всеки вик, всяка подкрепа, всяка аплодисмент – всичко има значение!
Елате и бъдете най-важният играч!
Елате да покажем как тупти сърцето на Пловдив!
Място: Зала на Пловдивски университет
Кога: ДНЕС
Начало: 19:00 часа
САМО ЛОКО!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!