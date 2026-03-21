Автор: Стойчо Генов

Вицешампионът на България от миналия сезон Локомотив Авиа (Пловдив) влиза в тежка битка за титлата през настоящата кампания от мъжкото волейболно първенство.



В първия мач от четвъртфиналните плейофи черно-белите приемат тима на Пирин (Разлог), като се играе до 2 победи от 3 мача.



Срещата е в неделя (22 март) от 18,30 часа в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" на бул. "България".



От ръководството на Локомотив Авиа използваха официалната си страница, за да призоват привържениците за подкрепа.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на "черно-белия" волейболен клуб:



Плейофите започват. Време е за истинската битка!



Най-важният етап от шампионата е тук – битката за титлата в efbet Супер Волей. Влизаме в серия, която ще се реши в две от три срещи, а първото препятствие е коравият и добре познат съперник на Пирин (Разлог).



Да, имаме трудности заради травмите на Жулиен Георгиев и Димитър Дулчев, а още двама от състава усещат болки. Но това е моментът, в който характерът говори. В неделя излизаме не просто да играем, а да се борим за всяка точка, за всяка топка, за всяко “Локо!" от трибуните.



Имаме нужда от вас! Подкрепата ви може да бъде решаваща. Нека заедно превърнем нашата зала в истинска крепост – място, от което никой не си тръгва победител.



НЕДЕЛЯ, 18:30 ЧАСА, ЗАЛА НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ!



Отбор и фенове – едно цяло.



Защото заедно можем.



Защото сме Локо!