© виж галерията Волейболният ПСК Локомотив Пловдив победи отбора на ЦСКА с 3:2 (26:24, 25:21, 24:26, 18:25, 15:13) гейма в контролна среща при подготовката си за новия сезон в мъжката Суперлига. Спарингът се проведе в София.



Преди това черно-белите играха контрола в Пловдив срещу националния отбор на Молдова, която приключи 2:2 гейма.



Срещу ЦСКА пловдивчани играха в състав:



Венцислав Георгиев, Тодор Вълчев, Добромир Димитров, Костадин Гаджанов, Мартин Палийски, Руслан Шевцов, Мартин Иванов - либеро (Евгени Григоров, Васил Атанасов, Борислав Чукалов, Стоян Вулджев).