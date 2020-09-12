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Локомотив (Пловдив) удари ЦСКА с 3:2 като гост в контрола
Автор: Стойчо Генов 20:54 / 12.09.2020Коментари (0)218
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Волейболният ПСК Локомотив Пловдив победи отбора на ЦСКА с 3:2 (26:24, 25:21, 24:26, 18:25, 15:13) гейма в контролна среща при подготовката си за новия сезон в мъжката Суперлига. Спарингът се проведе в София.

Преди това черно-белите играха контрола в Пловдив срещу националния отбор на Молдова, която приключи 2:2 гейма.

Срещу ЦСКА пловдивчани играха в състав:

Венцислав Георгиев, Тодор Вълчев, Добромир Димитров, Костадин Гаджанов, Мартин Палийски, Руслан Шевцов, Мартин Иванов - либеро (Евгени Григоров, Васил Атанасов, Борислав Чукалов, Стоян Вулджев).
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