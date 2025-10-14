© Звездата на българския волейбол Матей Казийски заяви, че основното, което може да даде на новите си съотборници в тима на Локомотив Авиа (Пловдив), е опитът. Той даде своето мнение пред официалната страница на Националната волейболна лига във Фейбсук преди началото на новия сезон в мъжкото волейболно първенство.



"Дълго време в чужбина съм натрупал знания и технически умения, които ще се опитам да предам на по-младите, пък и на по-старите. Аз съм с разлика по-стар от останалите ми съотборници, така че има опит, който да съм натрупал и мога да предам", коментира новото звездно попълнение на "черно-белите".



Локомотивци започват официалните мачове с битката за Суперкупата на България. Турнирът ще се проведе на 18 и 19 октомври във формат с четири отбора. В единия полуфинал Локомотив Авиа (Пловдив) ще се изправи срещу Нефтохимик 2010 (Бургас) в събота. В другия полуфинал пък шампионът Левски среща Берое 2016 (Стара Загора).



Гледайте в прикаченото видео изказването на звездата на Локомотив Пловдив!



