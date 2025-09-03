© Вицешампионът на България Локомотив Авиа (Пловдив) пусна любопитни видео кадри от първите тренировки с отбора на звездата Матей Казийски.



Ето какво написаха "черно-белите" по темата:



Нов сезон, нови цели, същата страст!



ВК Локомотив АВИА даде старт на подготовката за сезон 2025/2026 с първата си официална тренировка.



Очакват ни битки, емоции и много волейбол на високо ниво.



Бъдете с нас – най-доброто тепърва предстои!



Гледайте в прикаченото видео кадрите от ВК Локомотив Пловдив!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.