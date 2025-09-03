ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (18)
Локо: Най-доброто тепърва предстои! Първи кадри от тренировките на Казийски
Автор: Стойчо Генов 10:53Коментари (1)494
©
Вицешампионът на България Локомотив Авиа (Пловдив) пусна любопитни видео кадри от първите тренировки с отбора на звездата Матей Казийски.

Ето какво написаха "черно-белите" по темата:

Нов сезон, нови цели, същата страст!

ВК Локомотив АВИА даде старт на подготовката за сезон 2025/2026 с първата си официална тренировка.

Очакват ни битки, емоции и много волейбол на високо ниво.

Бъдете с нас – най-доброто тепърва предстои!

Гледайте в прикаченото видео кадрите от ВК Локомотив Пловдив!

Още по темата: общо новини по темата: 203
01.09.2025
28.08.2025
14.08.2025
13.08.2025
15.07.2025
11.07.2025
предишна страница [ 1/34 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 41 мин.
0
 
 
Казийски е ден до пладне, падне ли му сгода и бяга.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Казийски подписа с Локомотив Пловдив! Целта пред отбора е титлата!
 Шефът на Локомотив: Продължаваме да разчитаме на Казийски! Очакваме го в началото на септември
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: