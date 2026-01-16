© НВЛ виж галерията Пловдивският Локомотив Авиа се класира за полуфиналите от турнира за Купата на България по волейбол при мъжете! Черно-белите разгромиха отбора на Монтана с 3:0 (27:25, 25:17, 25:17) гейма.



Заключителните мачове от надпреварата започнаха днес в зала "Арена Самоков".



Възпитаниците на треньора Найден Найденов имаха известни затруднения само в първия гейм, след което наложиха волята си и убиха интригата в мача.



В полуфинала черно-белите ще се изправят срещу победителя от мача между Берое и Нефтохимик 2010, който се играе в момента.



Статистически, Локомотив Авиа (Пловдив) надви съперника си във всички елементи: 38 на 29 атаки, 4 на 1 аса, 11 на 9 блокади.



Диагоналът Жулиен Георгиев стана най-резултатен в мача с 15 точки, а 14 добави съотборникът му Кристиян Алексов. За Монтана с най-много точки се отчетоха Кристиян Валчак и Бруно Рубо (по 9 всеки).



“Не съм се съмнявал, че ще спечелим мача и ще покажем нашата игра. Всеки мач напоследък се случва така - започваме трудно, но след това успяваме. Нямам значение кой ще ни е противник за утрешния полуфинал - все пак може би предпочитам Нефтохимик", заяви волейболистът на Локомотив Кристиян Алексов.