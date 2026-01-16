ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (22)
Безкомпромисен Локомотив се класира на полуфинал за Купата на България
Автор: Стойчо Генов 14:55Коментари (0)49
© НВЛ
виж галерията
Пловдивският Локомотив Авиа се класира за полуфиналите от турнира за Купата на България по волейбол при мъжете! Черно-белите разгромиха отбора на Монтана с 3:0 (27:25, 25:17, 25:17) гейма.

Заключителните мачове от надпреварата започнаха днес в зала "Арена Самоков".

Възпитаниците на треньора Найден Найденов имаха известни затруднения само в първия гейм, след което наложиха волята си и убиха интригата в мача.

В полуфинала черно-белите ще се изправят срещу победителя от мача между Берое и Нефтохимик 2010, който се играе в момента.

Статистически, Локомотив Авиа (Пловдив) надви съперника си във всички елементи: 38 на 29 атаки, 4 на 1 аса, 11 на 9 блокади.

Диагоналът Жулиен Георгиев стана най-резултатен в мача с 15 точки, а 14 добави съотборникът му Кристиян Алексов. За Монтана с най-много точки се отчетоха Кристиян Валчак и Бруно Рубо (по 9 всеки). 

“Не съм се съмнявал, че ще спечелим мача и ще покажем нашата игра. Всеки мач напоследък се случва така - започваме трудно, но след това успяваме. Нямам значение кой ще ни е противник за утрешния полуфинал - все пак може би предпочитам Нефтохимик", заяви волейболистът на Локомотив Кристиян Алексов.
Още по темата: общо новини по темата: 236
15.01.2026
13.01.2026
11.01.2026
08.01.2026
07.01.2026
06.01.2026
предишна страница [ 1/40 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Треньорът на Локомотив Авиа: Спокойствие може да има единствено, когато побеждаваш
 Изненада! Един от големите конкуренти на Локомотив се раздели с треньора си
 Локомотив остана на върха след 10-а победа през сезона, време е за Купата
 Казийски избухна с 26 точки при първа победа на Халкбанк в Шампионската лига
 Треньорът на Локомотив: Вярвам в момчетата, продължаваме да се борим!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: