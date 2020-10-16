© виж галерията Треньорът на волейболния Локомотив Пловдив Владимир Орлов призна, че тимът му не е успял да покаже истинските си възможности при официалния дебют в Суперлигата. Черно-белите отстъпиха в здрав мач на носителя на Купата на България Хебър с 1:3 в Пазарджик.



"Успяхме да се държим на нивото на Хебър в първите два гейма. Показахме нелош волейбол. Но в третия и четвъртия гейм се сринахме и не можахме да задържим това ниво. Но за всичко има обяснение. Това е първи официален мач на този отбор. Клубът не е играл дълги години в елитна група", заяви Орлов след края на двубоя в Пазарджик.



"Срещу нас се изправи опитен и силен отбор, който в последните две години общо взето съхранява състава си и знае как да реагира във всяка ситуации. Тепърва ще правим анализи и ще продължаваме напред. Имаме още два мача, надявам се да ги изиграем на ниво и ще се борим за второто място", допълни още специалистът.