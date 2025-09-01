© Договорът между Локомотив Авиа (Пловдив) и Матей Казийски вече е факт, обявиха от "черно-белия" волейболен клуб.



"Целите за предстоящия сезон са големи, мотивацията силна, а отборът - сплотен и мотивиран. Публиката е в сърцата ни, а тренировките започват още днес в залата в Пловдив. Заедно сме по-силни", написаха още от ВК Локомотив Авиа.



"При този вариант не ни оставда нищо друго освен да преследваме шампионската титла", заяви собственикът на клуба Ивайло Константинов.



Гледайте в прикаченото видео първото изказване на Казийски като играч на Локомотив!



