Спортните новини: Днес (2) | Вчера (18)
Договорът на Локо с Матей Казийски ще бъде специален
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:21
Вицешампионът на България по волейбол при мъжете Локомотив Авиа (Пловдив) направи най-големия трансферен удар през последните години в клубния волейбол на България.

След 20 години на най-високо ниво в чужбина, Матей Казийски се завръща у нас, за да играе за вицешампиона Локомотив Авиа( Пловдив).

40-годишният волейболист, който за последно игра за Алианц (Милано), ще се присъединява към пловдивския тим преди началото на новия сезон на efbet Супер Волей.

"Имаме договорка с Матей Казийски, но още нямаме подписан договор", заяви президентът на Локомотив Авиа Ивайло Константинов.

“Очаквам това да стане факт в началото на месец септември, когато и Матей Казийски ще пристигне в България. Предвиденият контракт е за целия сезон 2025/2026. Разбира се, ако Матей Казийски получи много по-изгодно предложение по средата на сезона, или по друго време, то ние няма да имаме моралното право да го спираме. Все пак Локомотив Авиа не е Тренто, Алианц (Милано) или друг отбор от този калибър. Все пак и Радостин Стойчев има нужда от още една класна четворка в Халкбанк (Анкара)…", добави Ивайло Константинов.

“Договорът ни с Матей Казийски ще бъде специален. Той ще тренира през по-голямата част от времето в Тренто с Итас Трентино. Ще идва в България, за да играе във важните двубои за Локомотив Авиа. Това ще бъде уточнено точно между него и спортно-техническото ръководството на клуба", категоричен бе Ивайло Константинов пред Sportal.bg.

“Убеден съм, че това, което сме договори с Матей Казийски, ще се случи. Все пак, ако получи толкова изгодна оферта, че не може да я откаже, имаме и вариант “Б". Важно е Локомотив Авиа да е много по-силен и да гони първото място. Това винаги е била нашата цел в този отбор, дори и да играем само с юноши", допълни президентът на Локомотив Авиа, който дълги години бе начело на Марек Юнион Ивкони (Дупница).

Под негово ръководство Марек спечели 4 шампионски титли на България през 2012, 2013, 2014 и 2015 година, както и Купата на България през 2013 година.
