Локо Пловдив мачка

Локомотив Авиа спечели домакинството си на Пирин Разлог с 3:0 гейма (25:23, 25:22, 25:16) в мач от 7-ми кръг на мъжкото ни първенство.



Момчетата на Найден Найденов остават лидери във временното класиране с 5 победи, докато Пирин е на 6-а позиция с 3 загуби и 4 успеха.