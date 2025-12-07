Характерът и класата са вечни! Локомотив Авиа спаси два мачбола и остана единственият тим в Супер Волей без загуба

© Играеш ли за марката Локомотив никога не се предаваш. Това доказаха снощи волейболистите от "Локомотив Авиа" (Пловдив), при поредната драма.



С 3-2 гейма, този път ударихме Дея спорт в Бургас. Умората си каза думата, но характерът и класата са вечни! А с този успех, сме вече и еднолични лидери в класирането на efbet Супер Волей без загуба - 7 победи от 7 мача. Това написаха в своята официална страница от "черно-белия" волейболен клуб.



Предизвикателството за мача бе изключително сериозно, заради многото здравословни проблеми в тима. Капитанът Вълчев се наложи да играе, въпреки че не бе тренирал заради вирус, но стисна зъби и не изостави съотборниците си.



Бургазлии взеха първия гейм на 23, но локомотивци си го върнаха втория също на 23. Третата част бе спечелена от домакините, които играха много силно, и дори дръпнаха 6-3 в четвъртата част. Момчетата на треньора Найден Найденов успяха да се върнат в гейма и да го вземат на 22.



Невероятна драма бе тайбрекът, в който пловдивският тим поведе с 10-6, но не само, че допусна обрат, но и бургазлии имаха 2 мачбола. Ас на Ивайло Дамянов обаче сложи точка на спора за инфарктното 18-16.



Най-резултатен за "черно-бялата" магия стана Жулиен Георгиев с 32 точки (3 аса, 1 блок), капитанът Тодор Вълчев добави 13, а Дамянов и Алексов по 11.



За MVP бе избрано сърцатото либеро на Локомотив Авиа Мартин Иванов.



Само след 4 дни, черно-белите гостуват в Румъния за първата си среща от европейските клубни турнири срещу Динамо.