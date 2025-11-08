ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (20)
Локомотив прегази Черно море за втора поредна чиста победа в Супер Волей
Автор: Стойчо Генов 11:55Коментари (0)93
©
Втора чиста победа записа отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) през новия сезон в елитната Супер Волей. Черно-челите удариха тима на Черно море с 3:0 гейма в мач от 3-ия кръг, който се игра в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

Гостите влязоха по-добре в двубоя и дръпнаха с 3 точки за 8-5. Момчетата на Найден Найденов обаче бързо "влязоха в час" и изравниха, а играта продължи точка за точка, за да приключи 25-23.

Вторият гейм започна отлично за вицешампионите, които си осигуриха комфортна преднина от 5 точки. Варненци тръгнаха с максимален риск на начален удар чрез Гуонданг и Донован, като не само изравниха, но и поведоха с 18-17. Серия от сервиси на младия Кристиян Алексов пробиха посрещането на варненци и след 5 поредни точки, геймът бе затворен с 25-20.

Силите на Черно море стигнаха до тук, а и класата на пловдивчани си каза думата в третата част. Локомотив поведе със 7-3 и до края не допусна отпускане, за да затвори мача след 25-18.

За MVP на срещата заслужено бе избран Кристиян Алексов, който записа 14 точки. Най-резултатен за Локомотив Авиа бе диагоналът Жулиен Георгиев с 16 точки.

В следващият 4-и кръг предстои дерби в столицата с ЦСКА. Срещата е на 14 ноември в зала "Васил Симов".

Черно-белите са на второ място във временното класиране с пълен актив от 6 точки. Лидер е Нефтохимик 2010 с 9 точки, но от 3 мача. ЦСКА е трети с 6 точки, но геймова разлика 6:1.
Още по темата: общо новини по темата: 217
07.11.2025
31.10.2025
26.10.2025
24.10.2025
22.10.2025
21.10.2025
предишна страница [ 1/37 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Вицешампионът Локомотив призова за подкрепа днес в Пловдив
 Локо привлече опитен играч в последния ден от трансферния прозорец
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: