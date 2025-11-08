Локомотив прегази Черно море за втора поредна чиста победа в Супер Волей

© Втора чиста победа записа отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) през новия сезон в елитната Супер Волей. Черно-челите удариха тима на Черно море с 3:0 гейма в мач от 3-ия кръг, който се игра в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".



Гостите влязоха по-добре в двубоя и дръпнаха с 3 точки за 8-5. Момчетата на Найден Найденов обаче бързо "влязоха в час" и изравниха, а играта продължи точка за точка, за да приключи 25-23.



Вторият гейм започна отлично за вицешампионите, които си осигуриха комфортна преднина от 5 точки. Варненци тръгнаха с максимален риск на начален удар чрез Гуонданг и Донован, като не само изравниха, но и поведоха с 18-17. Серия от сервиси на младия Кристиян Алексов пробиха посрещането на варненци и след 5 поредни точки, геймът бе затворен с 25-20.



Силите на Черно море стигнаха до тук, а и класата на пловдивчани си каза думата в третата част. Локомотив поведе със 7-3 и до края не допусна отпускане, за да затвори мача след 25-18.



За MVP на срещата заслужено бе избран Кристиян Алексов, който записа 14 точки. Най-резултатен за Локомотив Авиа бе диагоналът Жулиен Георгиев с 16 точки.



В следващият 4-и кръг предстои дерби в столицата с ЦСКА. Срещата е на 14 ноември в зала "Васил Симов".



Черно-белите са на второ място във временното класиране с пълен актив от 6 точки. Лидер е Нефтохимик 2010 с 9 точки, но от 3 мача. ЦСКА е трети с 6 точки, но геймова разлика 6:1.