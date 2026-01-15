ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (15)
Треньорът на Локомотив Авиа: Спокойствие може да има единствено, когато побеждаваш
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:04Коментари (0)216
©
Разговаряме със старши треньора на лидера в Супер Волей Локомотив Авиа (Пловдив) - Найден Найденов, в навечерието на турнира за efbet Купа България 2026. Пловдивчани влизат в надпреварата като първенец във временното класиране на шампионата и с високи амбиции за представяне в турнира, където всеки двубой е решаващ по пътя към трофея.

Локомотив зимува като лидер в efbet Супер Волей. До каква степен това ви дава спокойствие на пловдивчани преди турнира за efbet Купа България?

- Спокойствие не може да има в такъв турнир. Това е съвсем различна надпревара, в която всеки мач решава съдбата ти занапред. Спокойствие може да има единствено, когато побеждаваш. Първото място може да ни даде увереност, че играем организирано и стабилно, но концентрацията трябва да бъде максимална по време на турнира.

Направихте фурор миналата година и продължавате да сте лидер и през този сезон. Бяхте близо до вдигането на трофея в efbet Суперкупа 2025, но загубихте от Левски. Колко мотивирани са Вашите състезатели да започнат годината с първо отличие в мъжкия ни елит?

- Наистина изпуснахме Суперкупата, но това ни дава още по-голям стимул. Играчите са силно мотивирани да се докажат и да се борят за трофея. Няма да бъде лесно, защото всички отбори идват с една и съща цел – да спечелят. Срещу нас винаги се играе максимално мобилизирано. От наша страна трябва да дадем всичко от себе си. Мотивацията ни е на много високо ниво, за да стигнем до това отличие.

Ще играете на четвъртфинал срещу Монтана Волей. Победихте ги с 3-1 през есенния полусезон. Как могат да ви изненадат момчетата на Даниел Пеев и как бихте отвърнали Вие?

- Това, че сме ги победили, не означава нищо. Монтана имат своите силни страни. Както казах, това е един мач и трябва да сме максимално мобилизирани, защото изненада винаги може да има. Ако ние покажем нашата игра, бъдем концентрирани и играем на нивото, което демонстрираме до момента, не би трябвало да има изненади, но във волейбола нищо не е сигурно.

Турнирът ще се проведе в спортното “бижу" на Самоков - зала “СамЕлион". Какво очаквате от условията в залата? Знаем, че Вие, както и Виктор Карагьозов не за първи път водите отбор пред самоковска публика.

- Доколкото съм запознат, условията са отлични. Радвам се, че турнирът се провежда в такава среда - с много добра зала и хотелска база. За всички отбори това е истинско бижу и се надявам всички да се възползваме максимално от тези условия.

Играли сме в Самоков и в Шампионската лига, така че нищо не може да ни изненада. Надявам се да има публика и всички отбори да направим едно истинско волейболно шоу, с което да зарадваме самоковските фенове.
