Страхотен старт в новия сезон на вицешампиона Локомотив

© НВЛ Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) стартира чудесно новия сезон в мъжката Супер Волей. Черно-белите сразиха новака в елита Славия с 3:0 гейма в двубой от първия кръг, който се игра в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" в Пловдив.



Двубоят приключи за 75 минути, като в отделните геймове пловдивчани се наложиха с 25:22, 25:21 и 25:19.



Известна интрига имаше само в първата част, когато гостите не допускаха да изостават много в резултата, но в края опитът на локомотивци си каза думата.



За MVP на срещата бе определен капитанът на Локомотив Тодор Вълчев.



Най-резултатен стана Жулиен Георгиев с 13 точки (60% успеваемост в атака, +10), младият Кристиян Алексов добави 11 точки.