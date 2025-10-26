ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (5)
Страхотен старт в новия сезон на вицешампиона Локомотив
Автор: Стойчо Генов 12:16Коментари (0)0
© НВЛ
Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) стартира чудесно новия сезон в мъжката Супер Волей. Черно-белите сразиха новака в елита Славия с 3:0 гейма в двубой от първия кръг, който се игра в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" в Пловдив.

Двубоят приключи за 75 минути, като в отделните геймове пловдивчани се наложиха с 25:22, 25:21 и 25:19.

Известна интрига имаше само в първата част, когато гостите не допускаха да изостават много в резултата, но в края опитът на локомотивци си каза думата.

За MVP на срещата бе определен капитанът на Локомотив Тодор Вълчев.

Най-резултатен стана Жулиен Георгиев с 13 точки (60% успеваемост в атака, +10), младият Кристиян Алексов добави 11 точки.
Още по темата: общо новини по темата: 214
24.10.2025
22.10.2025
21.10.2025
19.10.2025
19.10.2025
18.10.2025
предишна страница [ 1/36 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Неуспешен дебют на Казийски, българин от противниковия отбор го засенчи
 Турци представиха Казийски, но не уточниха срока на договора му
 Матей Казийски: Не знам кога, но ще се завърна в Локомотив
 Локо не успя да спечели Суперкупата в последния мач на Казийски преди трансфера в Турция
 Матей Казийски със страхотен дебют за Локомотив, черно-белите са на финал
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: