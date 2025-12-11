© CEV виж галерията Локомотив Авиа (Пловдив) загуби с 0-3 гейма гостуването си на Динамо (Букурещ) в първи мач от 1/16-финалите в турнира за Купата на ЦЕВ. Румънският гранд отпадна от Шампионска лига и продължи във втория по сила европейски турнир, като жребият го изпрати именно на черно-белите.



След натрупаната умора от поредицата тежки мачове през 3 дни, треньорският щаб даде повече време и възможност и на момчета, които играят по-малко, обясниха от Локомотив.



В първите две части пловдивчани имаха реални шансове да стигнат до успех, но доста по-големият опит на домакините си каза думата. Динамо дръпна уверено с 2:0 след 25:21 и 25:22. Това сякаш сломи съпротивата на локомотивци и те отстъпиха в третия гейм с 16:25.



Капитанът Тодор Вълчев и Кристиян Алексов бяха най-резултатни за Локомотив Авиа и завършиха с по 10 точки.



Реваншът е на 6 януари 2026 година от 18,00 часа в зала "Колодрума". За да се класира напред, Локомотив Авиа трябва да победи с 3:0 или 3:1 гейма, след което да спечели и "златния гейм".



Маратонът от срещи за Тодор Вълчев и компания обаче продължава с тежко домакинство този уикенд на Монтана.