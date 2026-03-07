С класа, самочувствие и видимо удоволствие от играта, волейболистите на Локомотив Авиа (Пловдив) безапелационно победиха Монтана волей с 3:0 (25:19, 25:20, 25:20) гейма като гости в мач от 20-ия кръг на мъжкото елитно волейболно първенство на България.С този успех пловдивчани запазиха първото място във временното класиране.Изключителен мач изигра капитанът Тодор Вълчев, който се превърна в кошмар за съперника с бомбения си сервис, като изпълни цели 24 начални удара за само 3 гейма.Мястото на контузения диагонал Жулиен Георгиев зае Димитър Дулчев, който също се представи на високо ниво.Тодор Вълчев бе определен за MVP, след като записа 19 точки (5 аса). Точка по-малко реализира Кристиян Алексов, който записа 3 блокади и за първи път този сезон завършва мач без...ас. 11 точки добави Дулчев, а Кирил Колев - 9 (4 блока).В следващия междинен кръг на 11 март Локомотив приема в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" отбора на Берое. Срещата е от 19:00 часа.