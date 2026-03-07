ЗАРЕЖДАНЕ...
Капитанът преподава на сервис, локомотивци показаха класа и удоволствие от играта
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
С този успех пловдивчани запазиха първото място във временното класиране.
Изключителен мач изигра капитанът Тодор Вълчев, който се превърна в кошмар за съперника с бомбения си сервис, като изпълни цели 24 начални удара за само 3 гейма.
Мястото на контузения диагонал Жулиен Георгиев зае Димитър Дулчев, който също се представи на високо ниво.
Тодор Вълчев бе определен за MVP, след като записа 19 точки (5 аса). Точка по-малко реализира Кристиян Алексов, който записа 3 блокади и за първи път този сезон завършва мач без...ас. 11 точки добави Дулчев, а Кирил Колев - 9 (4 блока).
В следващия междинен кръг на 11 март Локомотив приема в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" отбора на Берое. Срещата е от 19:00 часа.
Стоичков отново подкрепи Марица в Колодрума, жълто-сините ще се борят за трето място в групата
27.01
