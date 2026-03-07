Сподели Сподели
С класа, самочувствие и видимо удоволствие от играта, волейболистите на Локомотив Авиа (Пловдив) безапелационно победиха Монтана волей с 3:0 (25:19, 25:20, 25:20) гейма като гости в мач от 20-ия кръг на мъжкото елитно волейболно първенство на България.

С този успех пловдивчани запазиха първото място във временното класиране.

Изключителен мач изигра капитанът Тодор Вълчев, който се превърна в кошмар за съперника с бомбения си сервис, като изпълни цели 24 начални удара за само 3 гейма.

Мястото на контузения диагонал Жулиен Георгиев зае Димитър Дулчев, който също се представи на високо ниво.

Тодор Вълчев бе определен за MVP, след като записа 19 точки (5 аса). Точка по-малко реализира Кристиян Алексов, който записа 3 блокади и за първи път този сезон завършва мач без...ас. 11 точки добави Дулчев, а Кирил Колев - 9 (4 блока).

В следващия междинен кръг на 11 март Локомотив приема в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" отбора на Берое. Срещата е от 19:00 часа.