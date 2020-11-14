Волейболното Локо с експресна победа на старта в Суперлигата

© Отборът на ПСК Локомотив постигна победа в първата си среща от втората осмица на волейболната мъжка Суперлига. Възпитаниците на треньора Владимир Орлов сразиха за малко повече от час Тетевен Волей в зала “Сила" в Пловдив.



В отделните части “черно-белите" се наложиха след 25:16, 25:11 и 26:24. С най-много точки за ПСК Локомотив се отличи Петър Христосков.



На 20 ноември пловдивчани гостуват на Черно море от 18:00ч. във Варна.