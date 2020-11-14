ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
 COVID-19 в Пловдив и областтаCOVID-19 в България COVID-19 по Света
Заразени: Починали: Излекувани: Заразени: Починали: Излекувани: Заразени: Починали: Излекувани:
8157 151 (1.9%) 3914 94 937 2 055 (2.2%) 28 269 53 766 702 1 309 703 (2.4%) 37 535 291
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюГалерииЛичностиСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (13)
Волейболното Локо с експресна победа на старта в Суперлигата
Автор: Стойчо Генов 09:42 / 14.11.2020Коментари (0)126
©
Отборът на ПСК Локомотив постигна победа в първата си среща от втората осмица на волейболната мъжка Суперлига. Възпитаниците на треньора Владимир Орлов сразиха за малко повече от час Тетевен Волей в зала “Сила" в Пловдив.

В отделните части “черно-белите" се наложиха след 25:16, 25:11 и 26:24. С най-много точки за ПСК Локомотив се отличи Петър Христосков.

На 20 ноември пловдивчани гостуват на Черно море от 18:00ч. във Варна.
Още по темата: общо новини по темата: 50
12.11.2020
10.11.2020
06.11.2020
27.10.2020
22.10.2020
21.10.2020
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Прогнозирай
Партизан (Червен Бряг)
15.11
Вихър (Славяново)
1
X
2
Друг тип прогноза:
Отвори мача,
виж прогнозите
Актуални Четени Теми
 Локо почва срещу Тетевен в Суперлигата, ето програмата на "черно-белите"
 Жалко! Локо загуби от Левски, ще играе във втората осмица на Суперлигата
 Локо падна от Левски пред погледа на Крушарски, решителният мач е в Пловдив
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2019 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: