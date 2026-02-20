ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (7)
Супер дербито в Супер Волей! Лидерът Локомотив гостува на шампиона Левски
Автор: Стойчо Генов 15:44Коментари (0)162
Лидерът във временното класиране Локомотив Авиа (Пловдив) гостува на шампиона Левски София в супер дербито от 17-ия кръг на елитната Супер Волей при мъжете. Двубоят е утре (21 февруари) от 19:00 часа з залата на "Левски" и ще бъде излъчван директно в каналите на Max Sport.

"Среща на характери и амбиция. Две волейболни философии и една цел – върхът във временното класирането. Въпреки някои травми на състезатели, "черно-бялата" лавина излиза за поредното голямо предизвикателство през сезона. Само Локо", написаха по този повод от ВК Локомотив Авиа.

Пловдивчани имат 13 победи и една загуба до момента, докато Левски е също с 13 успеха, но две поражения.
