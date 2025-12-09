Локомотив Авиа набира момчета и момичета за своята академия

© Волейболен клуб Локомотив Авиа (Пловдив) обяви прием на момичета и момчета в предучилищна и ученическа възраст. Тренировките ще се провеждат два пъти седмично в зала "Max Pro Arena", която се намира зад източните хангари на Гребна база.



Ето какво гласи съобщението на "черно-белия" волейболен клуб:



Запиши детето си на волейбол в Локомотив Авиа!



Искаш твоето дете да се забавлява, да спортува и да развие дисциплина и екипен дух?



Волейболен клуб Локомотив Авиа приема момичета и момчета в предучилищна и ученическа възраст!



Тренировки:



Вторник – 17:00 ч.



Събота – 10:00 ч.



Място: Зала Max Pro Arena (зад Гребна база)



При нас децата:



✓ научават основите на волейбола по забавен и достъпен начин



✓ развиват координация, сила и двигателни умения



✓ работят в позитивна и мотивираща среда



✓ намират нови приятели и любов към спорта



Очакваме всички бъдещи шампиони!



За повече информация – тел. 0878 93 10 34