Локомотив Авиа набира момчета и момичета за своята академия
Автор: Стойчо Генов 14:38Коментари (0)259
Волейболен клуб Локомотив Авиа (Пловдив) обяви прием на момичета и момчета в предучилищна и ученическа възраст. Тренировките ще се провеждат два пъти седмично в зала "Max Pro Arena", която се намира зад източните хангари на Гребна база.

Ето какво гласи съобщението на "черно-белия" волейболен клуб:

Запиши детето си на волейбол в Локомотив Авиа! 

Искаш твоето дете да се забавлява, да спортува и да развие дисциплина и екипен дух?

Волейболен клуб Локомотив Авиа приема момичета и момчета в предучилищна и ученическа възраст!

Тренировки:

Вторник – 17:00 ч.

Събота – 10:00 ч.

Място: Зала Max Pro Arena (зад Гребна база)

При нас децата:

✓ научават основите на волейбола по забавен и достъпен начин

✓ развиват координация, сила и двигателни умения

✓ работят в позитивна и мотивираща среда

✓ намират нови приятели и любов към спорта

Очакваме всички бъдещи шампиони!

За повече информация – тел. 0878 93 10 34
