Спортните новини: Днес (3) | Вчера (10)
Локомотив Авиа пропусна златен шанс да спечели редовния сезон
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:16Коментари (0)155
© НВЛ
Левски София победи с 3:1 (25:19, 27:29, 25:23, 25:23) гейма у дома Локомотив Авиа (Пловдив) в голямото дерби от 17-ия кръг в първенството на България по волейбол за мъже. Шампионите излязоха на начело в класирането и направиха сериозна крачка към спечелване на първото място в редовния сезон.

В първата част водения от треньора Николай Желязков контролираше изцяло събитията на полето и водеше в резултата с 13:7 и 20:12, за да вземат аванс при 25:19.

Вторият гейм премина равностойно, а пловдивчани изоставаха с 24:25 и 25:26, но спечелиха драматично след 29:27.

В третата част "черно-белите" имаха преднина от 10:5, но столичани изравниха до 13:13, след което спечелиха с 25:23. В последния гейм събитията на полето отново се развиваха точка за точка, но Левски победи с 25:23, приключвайки дербито след близо два часа игра.

Най-резултатен в полза на победителите стана бившият национал Тодор Скримов с 24 точки, а неговият съотборник Юлиан Вайзиг добави още 17. За гостите с 28 пункта се отиличи Жулиен Георгиев, а Кристиян Алексов отбеляза 17.

Левски София е с 14 успеха и 40 точки, а Локомотив Авиа заема втора позиция с 13 победи и три точки по-малко от днешния си противник.
