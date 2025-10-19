Матей Казийски: Не знам кога, но ще се завърна в Локомотив

© fb/Локомотив Авиа Волейболната легенда - Матей Казийски, говори след загубата на Локомотив Авиа във финала за Суперкупата на България. Бившият ни национал бе част от пловдивския тим, който спечели на полуфинал срещу Нефтохимик 2010, но днес загуби от Левски.



Сега 41-годишният ветеран ще продължи кариерата си в турския Халкбанк, където треньор е Радостин Стойчев.



"В третия гейм изпуснахме четири точки преднина за нас. Имахме проблясъци и в четвъртия гейм, но изоставахме почти през цялото време. Тежък мач. Браво на Левски, заслужаваха победата и не се пречупиха след загубения първи гейм. Ще трябва да се изгледа мача и да се видят къде са нашите пробойни. Все пак шампионатът предстои, тепърва започва.



Желая на Локомотив само победи. Силно вероятно е да се завърна в Локомотив. Не искам от сега да обещавам нищо - не знам кога и как, но ще се върна пак. Много съм доволен, че има страхотно старание от страна на всички момчета. Борбеност и страхотен дух на терена. Има върху какво да се работи във всички отбори, които видях, но със сигурност нивото е прилично.



Доколкото знам конкуренцията в Турция е много голяма, със сигурност не сме фаворити, но се надявам да покажем добра игра", заяви Казийски, който бе определен за "Играч на публиката" на турнира.