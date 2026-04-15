Пловдивският Локомотив Авиа излиза тази вечер в тежък мач от полуфиналната серия в мъжкото волейболно първенство. Черно-белите гостуват на Нефтохимик в двубой №4 от серията, в която водят с 2-1 успеха. Срещата е от 19,00 часа в зала "Младост" в Бургас и ще бъде излъчвана пряко по Макс спорт 2.

При успех пловдивчани ще се класират за втора поредна година във финала за титлата. През миналия сезон те отстъпиха на Левски, но сега са пределно мобилизирани да вземат реванш.

"Сините" вече стигнаха до финала, след като снощи победиха ЦСКА и затвориха серията с 3-1 успеха.

"Сърце, битка и една крачка до финала! Водим с 2:1 победи… Още една! Още една победа ни дели от финала. Но изправени до стената, домакините ще бъдат мобилизирани до краен предел, за да изпратят серията в решаващ - 5-и мач в Пловдив. Въпреки контузиите на някои момчета, излизаме с вяра, характер и готовност да оставим всичко на игрището! Защото това не е просто мач – това е поредна битка за мечтата", написаха по този повод от Локомотив Авиа.

"И най-важното - няма да бъдем сами! В зала "Младост“ ще разчитаме на подкрепа от наши фенове. А за всички, които ще ни подкрепят от разстояние – срещата ще се излъчва на живо в каналите на Max Sport. САМО ЛОКО", добавиха още от "черно-белия" клуб.