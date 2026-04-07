"Загубихме 1-3 гейма при гостуването си в Бургас. Бяхме на крачка от тайбрека, но не успяхме. Полуфиналната серия е вече 1-1 и битката за място на финала започва отново. На 9 април е третият двубой в Пловдив. Ще ви очакваме за онази подкрепа от трибуните, на която се наслаждават само от "черно-бялото" семейство. САМО ЛОКО"!

Това обявиха от волейболен клуб Локомотив Авиа (Пловдив), след като черно-белите отстъпиха на Нефтохимик във втория мач от полуфиналната серия в първенството, който се игра в зала "Младост“ в Бургас.

Пловдивчани имаха сериозна преднина в четвъртия гейм и бяха много близо до това да докарат нещата до решителен тайбрек, но рухнаха в самия край. Най-резултатен в двубоя стана диагоналът на локомотивци Жулиен Георгиев с 20 точки. За домакините, които са носители на Купата на България, Ади Османович реализира 17 точки, а 13 добави Мартин Кръстев, който “избухна" и с 8 аса.

Следващият двубой от серията е в четвъртък (9 април) от 19:00 часа в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" на бул. "България".