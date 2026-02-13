ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (18)
Лидерът Локомотив Авиа гостува на последния в Супер Волей
Автор: Стойчо Генов 15:54
©
Лидерът в мъжкото елитно първенство по волейбол Локомотив Авиа гостува днес в Русе на местния Дунав в мач от поредния кръг на Супер Волей. Двубоят е с голям заряд и сериозен залог и за двата тима.

Срещата е истинско изпитание за Тодор Вълчев и компания при визитата им край Дунав, където домакините традиционно играят силно. Русенци ще гонят победата на всяка цена в битката си да избегнат плейаута, предупредиха от "черно-белия" клуб.

"Някои от играчите са с контузии и непосредствено преди началото ще се разбере какъв състав ще избере треньорът Найден Найденов. Успех, момчета! САМО ЛОКО", написаха още от ВК Локомотив Авиа в своята официална страница.
