© виж галерията Мегазвездата на българския волейбол Матей Казийски бе представен днес официално като ново попълнение в турския гранд Халкбанк. 41-годишният посрещач се завръща в отбора от столицата Анкара след 11-годишно прекъсване.



Матей Казийски идва от Локомотив Авиа (Пловдив), с който изигра два официални мача от турнира за Суперкупата на България.



От Халкбанк обаче не уточниха срока на договора, който е подписал с тях Матей Казийски.



Ето как най-титулуваният български волейболист беше представен от Халкбанк (Анкара):



Докато нашият клуб продължава подготовката си за новия сезон, постигнахме споразумение с българския посрещач Матей Казийски.



Казийски, който игра за спортен клуб "Халкбанк“ през сезон 2013-2014 и спечели шампионата на Турската лига, Купата на Турция и Суперкупата, се завърна в нашия отбор след 11-годишно отсъствие.



През цялата си кариера Казийски е играл за някои от най-добрите европейски клубове, постигайки значителен успех в множество престижни състезания, включително Шампионската лига на CEV и Световното клубно първенство на FIVB. Той също така игра дълги години в националния отбор на България.



Приветстваме Матей Казийски отново в нашия клуб и му желаем успех в тази нова ера, която ще прекараме заедно.