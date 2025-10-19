ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (11)
Локо не успя да спечели Суперкупата в последния мач на Казийски преди трансфера в Турция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:41Коментари (0)338
©
Мъжкият волейболен отбор на Левски, който спечели требъл през миналия сезон, започва страхотно и новата кампания, като се наложи над Локомотив Авиа Пловдив с 3:1 (26:28, 25:23, 25:21, 25:20) и спечели Суперкупата на България. В редиците на пловдивчани бе и суперзвездата Матей Казийски, но и това не помогна на тима.

Това бе и трета поредна Суперкупа на страната за Левски, който преди две години победи фаворита Хебър, миналата година се наложи над Дея Спорт, а сега надигра и вицешампиона Локовотив Авиа.

Матей Казийски пък напуска Локомотив само след два мача и ще играе през сезона в турския Халкбанк Анкара под ръководството на Радостин Стойчев. Мачът се игра в препълнета зала "Левски София". 

Левски започна в състав: Стоил Палев, Светослав Гоцев, Тодор Скримов, Лазар Бучков, Гордън Люцканов, Юлиан Вайциг и либеро Дамян Колев. 

Локомотив заложи на Владимир Станков, Тодор Вълчев, Матей Казийски, Жулиен Георгиев, Кирил Колев, Ивайло Дамянов, и либеро Мартин Иванов 

Началото на мача бе за тима от Пловдив, който поведе с 3:1, но Левски барзо направи обрат след две серии на сервис до 7:5. При 12:9 за "сините" треньорът на Локомотив Найден Найденов взе прекъсване. Пловдивчани изравниха при 13:13 и след това започна дебнене, като Левски имаше малък аванс, но се стигна до ново равенство в решителните точки при 22:22, а и Локомотив излезе напред след брейк точка.

Тимът на Найденов първи стигна до геймбол при 24:23, а Николай Желязков взе тайм-аут. Локовотим пропусне три възможности да затвори частта, но Матей Казийски успя при четвъртата, като стреля по блока и в аут за 28:26.  

Вторият гейм също премина изключително оспорвано, като нито един от двата тима не взе по-голям аванс от две точки. Тимът на Ники Желязков стигна до два геймбола при 24:22. Матей КАзийски заличи първия с мощна атака, но Гордън Люцканов проби блокада на гостите за 25:23, с което изравни резултата.

В третия гейм също всичко тръгна точка за точка, но Локомотив Авиа взе първи сериозен аванс при 17:13, което доведе до прекъсване на Николай Желязков. След него "сините" направиха две поредни точки и този път Найден Найденов прекъсна играта. След блокада на влезлия като резерва Николай Николаев се стигна до равенство - 18:18.

Блокада на капитана Гоцев даде аванс на Левски при 20:19. Нов блок на Гоцев срещу Тодор Вълчев направи 23:21 и доведе до ново прекъсване за Найденов. Тодор Скримов заби през центъра за 24:21, а Люцканов реализира и последната точка в гейма - 25:21 за "сините". 

Импулсът в играта на Левски продължи и в следващата част. В нея тимът на Желязков дръпна при 5:2 и увеличи разликата до 11:5, като Найден Найденов се опита да накъса играта с прекъсване. След ас на Юлиан Вайциг Левски поведе с 23:16 и бе на две точки от победата. Локомотив направи три поредни точки заради силни сервиси на Казийски, но Люцканов направи 24:19 и пет мачбола. Мачът завърши с удар на Ивайло Дамянов в мрежата от сервис, което донесе радостта на домакините.
Още по темата: общо новини по темата: 209
18.10.2025
16.10.2025
14.10.2025
09.10.2025
16.09.2025
03.09.2025
предишна страница [ 1/35 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Матей Казийски със страхотен дебют за Локомотив, черно-белите са на финал
 Казийски: С разлика съм по-стар от останалите ми съотборници, мога да им предам опита си
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: