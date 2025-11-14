ИЗПРАТИ НОВИНА
Страхотен Локомотив пречупи ЦСКА в София за трета поредна победа в Супер Волей
Автор: Стойчо Генов 21:47
© НВЛ
Вицешампионът на България Локомотив Авиа (Пловдив) продължи страхотното си представяне и през новия сезон в елитната Супер Волей. Черно-белите постигнаха третата си поредна победа, след като пречупиха ЦСКА с 3:2 (25:18, 25:23, 22:25, 12:25, 15:9) гейма като гости.

Дербито от 4-ия кръг в шампионата се игра в столичната зала "Васил Симов".

Възпитаниците на треньора Найден Найденов поведоха с 2:0 гейма, след което домакините успяха да изравнят.

В решителния тайбрек Локомотив Авиа затвори мача след 15:9 точки.

Най-резултатен за черно-белите стана диагоналът Жулиен Георгиев, който завърши с 20 точки. Капитанът на локомотивци Тодор Вълчев добави 18 точки.

За домакините от ЦСКА с 23 точки изпъкна Мохамад Реза Бейк. 

С успеха пловдивчани излязоха на второ място във временното класиране с актив от 8 точки, една по-малко от лидера Нефтохимик 2010.
