© НВЛ виж галерията Вицешампионът на България Локомотив Авиа (Пловдив) продължи страхотното си представяне и през новия сезон в елитната Супер Волей. Черно-белите постигнаха третата си поредна победа, след като пречупиха ЦСКА с 3:2 (25:18, 25:23, 22:25, 12:25, 15:9) гейма като гости.



Дербито от 4-ия кръг в шампионата се игра в столичната зала "Васил Симов".



Възпитаниците на треньора Найден Найденов поведоха с 2:0 гейма, след което домакините успяха да изравнят.



В решителния тайбрек Локомотив Авиа затвори мача след 15:9 точки.



Най-резултатен за черно-белите стана диагоналът Жулиен Георгиев, който завърши с 20 точки. Капитанът на локомотивци Тодор Вълчев добави 18 точки.



За домакините от ЦСКА с 23 точки изпъкна Мохамад Реза Бейк.



С успеха пловдивчани излязоха на второ място във временното класиране с актив от 8 точки, една по-малко от лидера Нефтохимик 2010.