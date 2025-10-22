ИЗПРАТИ НОВИНА
Неуспешен дебют на Казийски, българин от противниковия отбор го засенчи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:27
©
Българската мегазвезда във волейбола Матей Казийски направи неуспешен дебют за новия си турски отбор Халкбанк (Анкара).

41-годишният посрещач, който беше представен официално вчера, започна мача на резервната скамейка, но беше титуляр във втория и в третия гейм при загубата в гостуването на Истанбул ББ с 0:3 (21:25, 25:27, 23:25) гейма. Двубоят бе решаващ от група 2 на първата фаза на турнира за националната купа.

Матей Казийски завърши с 3 точки, а другият българин в състава Цветан Соколов въобще не игра.

Така грандът от Анкара, воден от българския спец Радостин Стойчев, който през миналия сезон достигна до финала, отпадна рано в тазгодишното издание на надпреварата, а Истанбул ББ продължава на четвъртфиналите. 

22-годишният български нападател Денислав Бърдаров направи силен мач за домакините от Истанбул. Той беше най-резултатен в двубоя с 26 точки.
