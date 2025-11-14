ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (15)
Вицешампионът Локомотив излиза за тежка битка срещу ЦСКА в София
Автор: Стойчо Генов 16:20Коментари (0)132
©
Вицешампионът на България Локомотив Авиа (Пловдив) се изправя тази вечер срещу друг от класните състави в първенството - ЦСКА! Дербито ще се играе в столицата и обещава истинска волейболна битка между стойностни отбори и играчи. Двубоят е от 4 кръг на елитната Супер Волей.

Въпреки някои здравословни проблеми в тима, момчетата на Найден Найденов са готови да дадат всичко и да защитят цветовете на Локомотив Авиа с характер и воля.

Срещата ще бъде излъчвана на живо в каналите на Мах Спорт от 19:30 часа.

"Подкрепете отбора, където и да се намирате! Напред, Локо", написаха по този повод от "черно-белия" пловдивски клуб.
