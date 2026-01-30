Безкомпромисен Локомотив запази лидерската си позиция в Супер Волей

ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Стойчо Генов 23:05Коментари (0)109
©
Локомотив Авиа (Пловдив) победи Черно море с 3:0 (25:16, 25:21, 25:19) гейма като гост в мач от 14-ия кръг на мъжкото елитното волейболно първенство. Така черно-белите запазиха лидерската си позиция във временното класиране.

Възпитаниците на треньора Найден Найденов затвориха срещата след малко повече от час игра, като единствено във втория гейм имаше известна интрига, тъй като на моменти преднината на пловдивчани беше само от 3 точки.

Най-резултатен в срещата във Варна стана Ивайло Дамянов от Локомотив с 12 точки (3 блокади, 1 ас), като той заслужено бе избран и за MVP. Диагоналът Жулиен Георгиев добави 10 точки за черно-белите.

В следващия 15-и кръг, на 7 февруари, е дербито между Локомотив Авиа и ЦСКА в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" в Пловдив.
