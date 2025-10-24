Вицешампионът Локомотив приема новака Славия в първи мач от новия сезон в Супер Волей

© Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) стартира с домакински мач новия сезон в мъжката елитна Супер Волей. Черно-белите приемат новака в групата Славия в събота (25 октомври) от 19,00 часа в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" на бул. "България".



"Ето че дойде време за шампионата в елитната ни група при мъжете! Нашите момчета дават заявка не само за победа, но и за добра игра, с която да зарадват своите верни фенове, които ще посетят залата ни в ПУ "П. Хилендарски". Очакваме ви", написаха по този повод от Локомотив Авиа.