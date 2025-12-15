ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (10)
"Черно-бял" рецитал в Пловдив пред погледа на националния селекционер
Автор: Стойчо Генов 09:35Коментари (0)174
© НВЛ
виж галерията
Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) продължи страхотното си представяне през новия сезон в елитната Супер Волей и запинса осма поредна победа. Черно-белите се справиха с отбора на Монтана с 3:1 гейма в мач от 8-ия кръг, който се игра в залата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Сред зрителите беше и националният селекционер Джанлоренцо Бленджини, който със сигурност е останал от изявите на младите играчи на Локомотив Колев, Дамянов, Алексов и Станчев, които са в разширения му състав.

В първите два гейма интрига липсваше и Вълчев, Иванов, Станков и компания ги спечелиха на 16 и 19 точки.

Последва отпускане в третата част, като гостите се възползваха и върнаха един гейм след 21-25. Силните минути за волейболистите на Монтана продължиха и в 4-ия гейм, когато поведоха с 11-7.

В този момент обаче "локомотивът" потегли с бясна скорост пред угрозата от пореден тайбрек и спечели гейма с 25-19, а с това и мача с 3-1.

За МVP на срещата бе избран Кристиян Алексов, който направи рецитал срещу бившия си тим, записвайки и 20 точки (2 блока, 4 аса). Той бе и най-резултатен. Диагоналът Жулиен Георгиев добави 17 точки, а капитанът Тодор Вълчев завърши с 10 точки. Центровете Ивайло Дамянов и Кирил Колев се отчетоха съответно с 9 и 7 точки.
Още по темата: общо новини по темата: 227
11.12.2025
09.12.2025
07.12.2025
04.12.2025
02.12.2025
29.11.2025
предишна страница [ 1/38 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Локомотив отстъпи на румънския шампион в първия си европейски мач
 Локомотив Авиа набира момчета и момичета за своята академия
 Характерът и класата са вечни! Локомотив Авиа спаси два мачбола и остана единственият тим в Супер Волей без загуба
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: