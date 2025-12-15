© НВЛ виж галерията Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) продължи страхотното си представяне през новия сезон в елитната Супер Волей и запинса осма поредна победа. Черно-белите се справиха с отбора на Монтана с 3:1 гейма в мач от 8-ия кръг, който се игра в залата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".



Сред зрителите беше и националният селекционер Джанлоренцо Бленджини, който със сигурност е останал от изявите на младите играчи на Локомотив Колев, Дамянов, Алексов и Станчев, които са в разширения му състав.



В първите два гейма интрига липсваше и Вълчев, Иванов, Станков и компания ги спечелиха на 16 и 19 точки.



Последва отпускане в третата част, като гостите се възползваха и върнаха един гейм след 21-25. Силните минути за волейболистите на Монтана продължиха и в 4-ия гейм, когато поведоха с 11-7.



В този момент обаче "локомотивът" потегли с бясна скорост пред угрозата от пореден тайбрек и спечели гейма с 25-19, а с това и мача с 3-1.



За МVP на срещата бе избран Кристиян Алексов, който направи рецитал срещу бившия си тим, записвайки и 20 точки (2 блока, 4 аса). Той бе и най-резултатен. Диагоналът Жулиен Георгиев добави 17 точки, а капитанът Тодор Вълчев завърши с 10 точки. Центровете Ивайло Дамянов и Кирил Колев се отчетоха съответно с 9 и 7 точки.