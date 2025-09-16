ИЗПРАТИ НОВИНА
Вицешампионът Локомотив пусна картите, с които може да гледате Казийски в Пловдив
Автор: Стойчо Генов 14:24Коментари (0)281
©
Вицешампионът на България Локомотив Авиа (Пловдив) обяви цената на абонаментните карти за новия сезон. Пропуските важат за всички домакински мачове на черно-белите в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

Ето какво обявиха от ВК Локомотив Авиа (Пловдив):

Готови ли сте за новия волейболен сезон?

Време е да заемете своето място в залата и да бъдете част от всяка точка, всяка победа и всяка емоция на ВК "Локомотив Авиа“!

Абонаментните карти за сезона в efbet Супер Волей вече са в продажба! Те ви осигуряват:

- Достъп до всички домакински мачове на отбора в залата на ПУ "Паисий Хилендарски"

- Допълнителен бонус – отстъпка при зареждане на гориво в бензиностанциите на нашия генерален партньор AVIA

Цена: 100 лв.

Фен ли си на "черно-белите"? Тогава абонаментната карта е твоят билет не просто за мачовете, а за емоцията, която само волейболът може да даде!

За да закупите карта, позвънете на телефон: 0885055597

Да изпълним залата и да подкрепим заедно "Локомотив Авиа"!
