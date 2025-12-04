ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (15)
Локомотив спаси 3 мачбола и удари шампиона Левски в спираща дъха 155-минутна битка
Автор: Стойчо Генов 08:43Коментари (0)33
© НВЛ
Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) победи шампиона Левски София с 3:2 гейма в голямото дерби на мъжката Супер Волей, което се игра снощи в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

Това бе шеста поредна победа за черно-белите, която дойде след 155 минути спиращ дъха трилър.

Възпитаниците на треньора Найден Найденов спасиха 3 мачбола в четвъртия гейм и показаха, че битка се води до край.

Локомотивци са на второ място във временното класиране с актив от 17 точки, една по-малко от лидера Нефтохимик 2010, който също е с 6 победи от 6 мача.

Срещата тръгна ударно за домакините, които след 5-1 и 15-7, затвориха гейма с лекота 25-15. В тази първа част, играта на Локомотив Авиа се получаваше на всички елементи. Силният сервис разстрои посрещането на шампионите, блокадата бе на висота, а играта в защита бе на моменти невероятна.

Във вторият гейм гостите дръпнаха 4-1 след грешки в атака, но пловдивчани бързо успяха да изравнят при 9-9, за да тръгне геймът точка за точка до 13-13. Серия от начален удар на Вайзик от сините даде преднина за тях 13-17. Бомбени сервиси на младият талант Кристиян Алексов обаче разколебаха посрещането на Левски и се стигна до ново равенство 17-17. Столичният тим се възползва обаче от непредизвикани грешки в атака и сервис на черно-белите и затвори частта на 20.

И третият гейм започна под диктовката на Левски София, който дръпна с 12-5 след асове на Тодор Скримов и блокада. Отново серия на Алексов от начален удар затрудни гостите и разликата бе стопена до 2 точки. След това обаче сините пак поведоха чувствително, този път с 13:18.

Найден Найденов потърси промяна в играта и пусна в игра вторият разпределител Антон Станчев, който се включи отлично. Последва финален щурм и Локомотив Авиа спаси 2 геймбола, за да се стигне до екстра точки. Игралият феноменално в мача до този момент бивш национал Тодор Скримов с два поредни аса донесе успеха на своите 29-27.

Четвъртият гейм тръгна 5-3 за Локомотив Авиа, но гостите успяха да обърнат и дори да дръпнат с 13-10. Отново Алексов успя от сервис да намали разликата и резултатът бе изравнен. Левски поведе с 2 точки, но играчите в черно-бяло, водени от капитана си Тодор Вълчев показаха как се воюва, спасявайки 3 мачбола. Вездесъщият в този двубой Кристиян Алексов сложи точка на спора с ас за 31-29.

Тайбрекът започна отлично за черно-белите. Те поведоха с 4-1 и 8-4 и с лекота затвориха мача при 15-11.

За MVP на срещата бе определен центърът на локомотивци Кирил Колев, който завърши със 7 точки (3 блока).

Капитанът Тодор Вълчев и Кристиян Алексов (4 аса) приключиха дербито с по 20 точки, а съотборникът им Ивайло Дамянов добави 12 (6 блока).
