Локомотив Авиа: Независимо от трудностите, излизаме с характер и борбеност

© НВЛ Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) излиза днес за поредното сериозно предизвикателство в елитното волейболно първенство при мъжете. Черно-белите гостуват на Пирин (Разлог) в мач от 18-ия кръг, който започва в 18,00 часа.



Очаква ни изключително тежък двубой срещу корав и много силен у дома противник. В Разлог никога не е лесно – знаем го и сме готови! Имаме и контузени състезатели, като участието на част от тях ще бъде решено буквално в минутите преди първия съдийски сигнал. Независимо от трудностите, излизаме с характер и борбеност, защото целта остава ясна – победа за по-предно класиране преди плейофите", написаха по този повод от Локомотив Авиа.



Пловдивчани са на второ място във временното класиране с актив от 37 точки (13 победи и 2 загуби), а лидерът Левски София е с мач повече - 14 победи и 2 загуби. Тимът на Пирин (Разлог) е седми със 7 победи и 9 поражения.