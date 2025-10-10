ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
Радваме им се, но дали си заслужаваме героите?
Автор: Лъчезар Тодоров 10:04Коментари (0)213
© facebook.com/doni.anda.putra
Повечето от "децата на демокрацията" сме прекалено малки, за да помним или да сме гледали хумористичното предаване "Кога ще ги стигнем..." с водещ Тодор Колев.

Но това е израз, който съм чувал стотици пъти докато растях. Често пъти съм слушал, че американците нямали свои национални герои, затова пък си имали стотици супергерои - Капитан Америка, Батман, Супермен, Спайдър мен, Върколака, Жената чудо, Великолепната четворка и последния да затвори вратата.

Американците обаче имат друго - спортни звезди. Хора, които ги прославят навсякъде по света със своите отлични постижения. Хора, които когато се разхождат по улиците на своя град биват поздравявани от стари и млади. Може би най-важната оценка на труда им. Именно затова спортът там е религия. И не само там, разбира се. Почти навсякъде по света. Днешните спортисти отдавна са надживели и надскочили теорията, че те са просто атлети. Те са герои в очите на милиони деца, подрастващи и юноши. До такава степен са издигнати на пиедестал, че в някой аспекти на живота дори играят ролята на модел на подражание. Волно или неволно. Големият Чарлс Баркли е казал още през 1991 г., че "просто всява хаос на баскетболното игрище, той не е модел за подражание".

В България също е пълно с герои, но последните седмици нагледно ни показаха, че имаме крещяща и много належаща нужда от това да обърнем прегорялата палачинка. Поглеждайки новините, прайм-тайма на телевизиите или просто през прозореца и виждаме следното: пошли риалити предавания, катастрофи с надрусани младежи, райски газ, пияни тийнейджъри. Сега голяма част от вас читателите ще си кажат "Ама то вие медиите с това ни облъчвате". И донякъде ще сте прави, но като човек, който стои вече близо десетилетие зад камера, микрофон или клавиатура ще отбележа, че голяма част от зрители, слушатели и читатели са свалили главоломно летвата и точно с подобни простотии искат да бъдат облъчвани. На това се свиква, това започва да се търси и това се намира по един или друг начин. Това ги задоволява и дори успокоява. И се получава един странен кръг и казус от типа кокошката или яйцето. 

В толкова разделени и разединени времена, насрещната светлина в тунела са българските спортисти. Български деца, които са израснали тук и са продукт на родната школа. Било то в щангите, волейбола, художествената или спортната гимнастика, бокса. Значи можело, въпреки че не спират да ни убеждават и да се убеждаваме един друг, че не може. 

Прекалено дълго време на средностатистическия българин му бяха навирани в лицето и ушите грешните герои - с големи джуки и много силикон, с изкуствени мускули и лоши погледи, локали, глобали и всякакви морално деградирали индивиди. По някакъв начин те ни биват представяни като елит. Като културтрегери дори. 

Спортът е велика работа, защото той е най-близкото нещо до меритокрацията. Най-заслужилите са най-отгоре. Тези, които са се доказали, те взимат решенията. Именно това трябва да са нашите герои. Карлос Насар, братята Николови, Божидар Саръбоюков, Рами Киуан. Те са живото доказателство, че с правилната обстановка около теб и с много целенасочен труд може да се постигнат големи успехи. Лични и национални. С правилното възпитаните, навици и стремеж рано или късно се стига до върха. 

Затова толкова много се надявам, че тези 20-21-22-годишни деца, български деца, трябва да станат правилото, а не изключението! На бунището има и красиви цветя, но не всяко може да избие през пластовете боклук. Трябва да се почисти, да се полива и да се облагодари почвата. Ето тогава ще ги стигнем американците. Когато проумеем, че ние сами трябва да търсим доброто около нас и да започнем да намираме смисъл в труда и честолюбието. В противен случай, просто не си заслужаваме героите...







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Аналитични новини:
Чистотата, глупако, чистотата!
16:05 / 30.09.2025
Паметникът на Съединението – знак за 1885 г., а не за 1985-а на к...
17:29 / 06.09.2025
Проф. Владимир Чуков: Срещата във Вашингтон е доказателство, че Е...
11:19 / 19.08.2025
Проф. Николай Витанов: Теорията на Салфетката правилно прогнозира...
09:27 / 19.08.2025
Културната столица Пловдив се превръща в дюнерджийница
16:46 / 18.08.2025
Експерт: Путин баламосва Тръмп. Онзи е или глупак, или наивен
09:12 / 11.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зверство срещу 18-годишно момиче
Купа на България сезон 2025/2026
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: