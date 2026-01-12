ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изграждат нова велоалея в Пловдив
Тя ще е с дължина 340 метра и ширина 2,50 метра и ще свърже съществуващите велоалеи между ул. "Цветан Лазаров“ и бул. "Освобождение“.
За днес е плануван и стартът на обновяването на съществуващата пешеходна алея в парк "Лаута“ от бул. "Санкт Петербург“ до бл. 259А в микрорайон А12 район "Тракия“, която е дълга 425,50 метра и широка 3,50 метра.
Финансирането на обектите е със средства от бюджета на Община Пловдив, а целта е да бъде улеснено алтернативното придвижване и подобряване на условията за активен начин на живот. Изграждането на новата велоалея е част от мерките за подобряване на велосипедната инфраструктура и свързаността на мрежата.
