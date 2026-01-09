ИЗПРАТИ НОВИНА
Изграждат нова велоалея в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:10
© Google
На 12 януари /понеделник/ при благоприятни метеорологични условия ще започне изграждането на велоалея по ул. "Димитър Ризов“, в участъка между бул. "Освобождение“ и ул. "Поручик Боян Ботев“, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Тя ще е с дължина 340 метра и ширина 2,50 метра и ще свърже съществуващите велоалеи между ул. "Цветан Лазаров“ и бул. "Освобождение“.

За понеделник е плануван и стартът на обновяването на съществуващата пешеходна алея в парк "Лаута“ от бул. "Санкт Петербург“ до бл. 259А в микрорайон А12 район "Тракия“, която е дълга 425,50 метра и широка 3,50 метра.

Финансирането на обектите е със средства от бюджета на Община Пловдив, а целта е да бъде улеснено алтернативното придвижване и подобряване на условията за активен начин на живот. Изграждането на новата велоалея е част от мерките за подобряване на велосипедната инфраструктура и свързаността на мрежата.


