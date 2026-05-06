Почти всички самолети от българската военна авиация прелетяха над София на 6 май по повод Деня на храбростта и празника на Българската армия. За първи път в официалната програма бяха включени и новопостъпилите на въоръжение изтребители F-16, които направиха своя дебют над столицата.

Според зам.-командира на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, фокусът на тазгодишните чествания е върху изтребителната авиация. Публиката имаше уникалната възможност да види едновременно трите типа изтребители на въоръжение в българските ВВС – F-16, МиГ-29 и Су-25, които излетяха от авиобаза "Граф Игнатиево“.

Във въздушното пространство над София преминаха и вертолети "Кугър“ и Ми-17 от 24-та авиационна база – Крумово, които традиционно носиха националния флаг.

Относно бъдещото окомплектоване на авиопарка, генерал Георгиев поясни пред bTV, че се очаква леко закъснение по втория договор за доставка. По думите му има уверение от американска страна, че останалите осем изтребителя F-16 Block 70 ще бъдат доставени в началото на 2029 г..