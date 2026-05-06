Двама са участниците в обществената поръчка за проектиране и изграждане на фотоволтаична централа и система за съхранение на енергия в район "Централен“. Документи за кандидатстване в процедурата са подали "Сънпро пауър България“ ООД и "Ен Ер Джи Софт“ ЕООД.

Община Пловдив ще трябва да избере изпълнител, който да реализира проекта на "инженеринг“, т.е. да осигури проекта, доставката на оборудването и монтажните дейности по обекта, информира Plovdiv24.bg.

Инвестицията, за която вече ви информирахме, е на стойност 50 352,02 евро с ДДС и предвижда инсталиране на 20kW фотоволтаични модули и съвременна батерийна система с капацитет 20,48 kWh. Целта на местната власт е чрез тази инсталация да се покриват нуждите на обекта, а излишъкът от произведено електричество да се отдава в мрежата.

Възложител е Николай Бухалов, заместник-кмет на Община Пловдив. Предстои комисия да разгледа подадените оферти на двамата участници, като финализирането на всички дейности и въвеждането в експлоатация на централата трябва да се случи най-късно до 30 юни 2026 г.