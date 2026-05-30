Имотите в България в момента са надценени, а пазарът е изправен пред задържане в ръста на цените и спад в продажбите. Това предупреди депутатът от управляващата "Прогресивна България" Антон Кутев в ефира на "Тази събота", коментирайки състоянието на икономиката на фона на обявената процедура по свръхдефицит.

Имам подозрение, че имотите в момента са надценени. Не знам дали ще се спука балонът, но че ще има задържане в ръста и в продажбите, съм абсолютно убеден заяви Кутев

Прогнозата му идва в период, в който редица сигнали вече сочат охлаждане на пазара, включително в големи градове като Пловдив, където сделките с имоти отчитат осезаемо забавяне.

Какво означава "надценен" пазар

Когато цените на жилищата растат по-бързо от доходите, наемите и реалното търсене, пазарът се определя като надценен или "прегрят". В такава ситуация стойността на имотите се крепи до голяма степен на очаквания за бъдещ ръст и на евтино финансиране, а не на фундаментални фактори като покупателна способност и реална нужда от жилища.

Именно тук е разликата между двата сценария, които спомена депутатът. "Задържане" означава плавно охлаждане, цените спират да растат или леко се понижават, а сделките намаляват. "Спукване на балон" е по-резкият вариант, при който надценените имоти поевтиняват бързо и значително за кратък период.

До какво може да доведе охлаждането

Задържането на пазара има верижен ефект. Първо, продавачите все по-трудно намират купувачи на високите цени, което удължава времето за продажба и води до отстъпки. Това вече се наблюдава в част от страната под формата на спадащ брой сделки.

За купувачите забавянето може да е добра новина, по-малък натиск да се купува "веднага" и потенциално по-изгодни условия. За тези, които вече са купили на върха на цените, особено с кредит, рискът е обратен: ако стойността на имота спадне под размера на ипотеката, те се оказват с актив, който струва по-малко от дълга по него. За строителния сектор пък охлаждането обикновено означава по-малко нови проекти и забавяне на започнати.

Защо точно сега

Предупреждението на Кутев не идва изолирано. Той го направи в контекста на по-широката си прогноза за икономическо забавяне през следващата година и обявената процедура по свръхдефицит за България. По думите му страната е изправена пред риск от криза "поне в български вариант", а имотният пазар е една от областите, които биха усетили подобно охлаждане най-осезаемо.

Важно е да се отбележи, че това е експертна оценка и лична прогноза на депутата, а не официална институционална констатация за състоянието на пазара. Реалното развитие зависи от множество фактори, лихвените нива, доходите, инфлацията и общата икономическа среда. За конкретни решения, свързани с покупка или продажба на имот, остава препоръчително да се консултирате с независим специалист, тъй като материалът има информативен, а не съветнически характер.