В света вече има 3428 милиардери, разпределени в 80 държави и територии, показват най-новите данни на "Форбс“ и World Population Review за 2026 г. Това представлява исторически рекорд за глобалното разпределение на свръхбогатство.

България е представена от двама милиардери - братята Кирил Домусчиев и Георги Домусчиев. Те присъстват в класацията вече пет поредни години, като за 2026 г. състоянието им е оценено на по около 2,9 млрд. долара на човек.

По този показател България заема 53-то място в света по брой милиардери на глава от населението и 54-то място по абсолютен брой милиардери. Страната попада в група държави със сходни позиции, сред които Монако, Оман, Катар, Словакия, Грузия, Естония и Непал. На първо място в света по концентрация на милиардери на глава от населението остава Монако.

Според данните над половината от всички милиардери в света, точно 51%, се концентрират само в три държави.

Съединените щати запазват първото място с 989 милиардери, чийто общо състояние възлиза на около 8,4 трилиона долара. В страната се намират 15 от 20-те най-богати хора в света, включително Илон Мъск. През последната година САЩ добавят 106 нови милиардери, сред които са и публично известни личности като Д-р Дре, Бионсе Ноулс и Тейлър Суифт.

Китай заема второто място с 539 милиардери и общо състояние от около 2,2 трилиона долара. Страната добавя 44 нови милиардери, като значителна част от новото богатство е свързано с изкуствен интелект и потребителски технологии. Най-богатият китаец е Джан Имин - съосновател на ByteDance, компанията майка на TikTok.

Индия остава на трето място с 229 милиардери и общо състояние около 1 трилион долара. Ръстът се дължи основно на силното представяне на фондовия пазар през годината.

След тях се нареждат Германия с 212 милиардери и Русия със 147, които допълват челната петица., следват Италия - 89, Канада - 82, Хонконг - 71, Бразилия - 70 и Тайван - 66, които затварят челната десетка.