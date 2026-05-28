Нарастващият интерес към качествени жилищни имоти стимулира все повече граждани и фирми да насочват капиталите си към премиум сегмента като механизъм за съхранение на стойност в среда на несигурност. Брокери отчитат, че тези реални и редки активи привличат не само купувачи, търсещи дом за семейството си, но и хора, желаещи да защитят спестяванията си от икономически промени.

Причини за постоянното търсене на премиум пазара

Основен двигател за инвестициите в недвижима собственост е фактът, че цените на жилищата нарастват по-бързо от темповете на инфлацията. Луксозните имоти се определят като изключително добър вариант за вложение, тъй като техните купувачи са предимно хора с високи доходи. За тази специфична група поскъпването на стоките от първа необходимост, като например основните храни, не оказва съществено влияние върху семейния бюджет. Това гарантира постоянно търсене на пазара и превръща премиум активите в естествено убежище за капитали.

Ограничено предлагане и ръст на цените

Предлагането в най-желаните градски зони е силно ограничено, което отличава премиум сегмента от обикновените жилища с по-висока цена на квадратен метър. Според официални анализи на международни консултанти цените на жилищата на премиум пазара в страната нарастват средно със 7-9% през годините. В резултат на това голяма част от луксозните обекти в столицата София се разпродават напълно още преди реалния старт на строителните дейности.

Интерес от чуждестранни купувачи и влиянието на еврозоната

Българският пазар на луксозни активи става все по-привлекателен и за чужденци. Жилищата у нас поддържат значително по-ниски цени спрямо аналогичните имоти в другите столици от еврозоната, което се явява сериозна предпоставка за последващ ръст на стойността им през следващите години. Очакваното влизане на страната ни в еврозоната се очертава като допълнителен фактор, който ще повиши интереса на чуждестранните инвеститори към родните премиум имоти.

Инструмент за съхранение на стойност в несигурна среда

Макар премиум сегментът традиционно да се свързва с престиж и демонстрация на определено финансово положение или висок стандарт, днес той има нова функция. Луксозните имоти се приемат като сигурен инструмент за съхраняване на стойността на парите във времето и за тяхното пренасяне през поколенията. Поради тази причина купувачи, които вече притежават един луксозен дом, често инвестират в покупката на втори с ясната идея да спечелят от бъдещото покачване на цената му.

Новите изисквания на българския клиент

Съвременният български клиент проявява все по-големи и специфични изисквания към характеристиките на предлаганите обекти, като крайната цена вече не заема водеща роля при избора. Сред основните критерии за успешен избор са класическата локация, архитектурният характер и безкомпромисното качество на изпълнение. Успоредно с това се наблюдава засилен интерес към купуване на имоти с историческа стойност. Поради силно ограниченото им предлагане, този тип сгради са изключително търсени, особено сред онези 56% от инвеститорите, които открито декларират изцяло инвестиционен мотив при реализирането на своите сделки.