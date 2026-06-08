На 8 юни тази година официално започва Петровият пост, който е установен в православието за подражание на апостолите и израз на особена почит към светите първовърховни апостоли Петър и Павел. Този пост има променлива продължителност всяка година, тъй като неговият старт е пряко обвързан с честването на празника Петдесетница.

Предизвикателството при този пост е свързано именно с неговата плаваща рамка, която зависи от църковния календар за съответната година.

Как се определя продължителността на поста

Началото на Петровите пости се изчислява според деня на Света Петдесетница, поради което неговата продължителност е различна всяка година. В случаите, когато Великден се празнува през месец март, Петровият пост може да се доближи по времетраене до Великденския пост. Обратно, в годините, когато Света Петдесетница се пада чак в края на юни, постът се оказва много кратък и поради тази причина дори не се изчаква да измине първата неделя след празника.

Църковни правила за начало и край на постния период

Самото начало на Петровия пост е фиксирано веднага след вечерното богослужение в деня на Първата неделя след Петдесетница – Неделя на Всички светии. Духовното съпоставяне на периода напомня за времето, в което апостолите са постели, докато са се подготвяли за своята проповедническа дейност.

Въздържанието продължава до края на вечерното богослужение в деня преди Петровден, който винаги се чества на 29 юни. Когато самият празник на светите апостоли Петър и Павел се падне в сряда или петък, целият постен период се регулира съобразно с това изискване.