Имотният пазар в България изобилства от фалшиви обяви и неправомерно събиране на лични данни, но тези проблеми могат да бъдат решени стъпка по стъпка чрез дигитализация. Това коментира Стоян Златков, изпълнителен директор на агенция за недвижими имоти пред телевизия Bloomberg. Според него болките на клиентите, без значение дали са собственици, или купувачи, са толкова сериозни, че вече са изкривили пазара и добрите практики в него. Проучване на неговата агенция показва притеснителна статистика, според която над 35% от обявите в големите имотни платформи са фалшиви, като основната им цел е просто да събират контакти на хората. Като други основни дефекти Златков посочи асиметрията на информацията и липсата на контрол. Той обаче допълни, че технологиите вече позволяват голяма част от некоректните практики да се премахнат, информацията от двете страни да се уеднакви и да се създаде по-високо ниво на доверие, така че сделките да се случват по-евтино и ефективно.

За да се справи с тези предизвикателства, неговата компания се съсредоточава върху верификацията на потребителите, която се осъществява на няколко етапа. Основната цел е да се премахне практиката един човек да има по няколко акаунта в дадена платформа, като вместо това се въведе правилото за един единствен профил. Това се случва чрез проверка на телефон и самоличност, като съвременните технологии вече изцяло позволяват този процес да бъде максимално улеснен. Това правило важи в еднаква степен както за собствениците на имоти и наемодателите, така е за купувачите и наемателите, като същевременно е задължителна предпоставка за влизане в преговори и извършване на огледи. Златков отбеляза, че всяка допълнителна стъпка за проверка затруднява процеса, но екипът му се опитва да научи потребителите, че това е изцяло в тяхна полза.

Най-честата нередност в имотните обяви у нас остава липсата на точен адрес, като освен това снимките често не отговарят на реалността, а описанието на апартамента е недостатъчно. Експертът обясни, че хората масово се притесняват да споделят подробна информация, тъй като не знаят кой и за какво я използва. Сделките с имоти често се затрудняват и поради конфликт на интереси, когато некоректни брокери искат да представляват и двете страни, за да получат комисиони от всяка от тях. Липсата на информация, нейното изкривяване и начинът, по който някой се възползва от нея, също остават сред водещите проблеми на пазара.

В този контекст изкуственият интелект има огромен потенциал за откриване на фалшиви или подвеждащи обяви. Той може лесно и бързо да провери дали качените снимки фигурират в други платформи и дали са били променяни с цел да направят офертата неточна или подлъгваща. Данните в документите също могат да се проверяват автоматично, за да се направи сигурна връзка между човека и съответния апартамент. Големият проблем тук е, че поради съществуващото недоверие на пазара хората често отказват да споделят официални документи. Ако разполага с точни масиви от данни обаче, изкуственият интелект може много лесно да прецени и каква цена на даден имот е най-близка до пазарната.

Що се отнася до бъдещето на брокерите, Стоян Златков е убеден, че тези от тях, които искат да се развиват и да предоставят реална стойност на клиентите си, няма да бъдат заменени от технологиите. Изкуственият интелект ще маргинализира единствено онези, които разчитат на некоректни практики, тъй като в края на краищата човешкият фактор на този пазар остава най-важният.