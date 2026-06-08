Аварийният обходен път над свлачището, което свързва курорта Пампорово и град Смолян, ще бъде официално отворен за движение след повече от месец затруднения за шофьорите в региона. Новият временен маршрут е напълно завършен и е готов да поеме трафика, осигурявайки алтернативна връзка между двете населени места.

Временното трасе е с дължина от близо километър и половина. По протежение на целия участък вече е положен чакъл, като са изградени и специални уширения, които да гарантират безопасното разминаване на превозните средства, информира Plovdiv24.bg.

Ограничения за преминаване и достъп до маршрута

По новоизградения авариен обход ще се позволява движението предимно на гражданите, които работят в курортния комплекс Пампорово. При наличие на възможност през трасето ще се допуска и преминаването на други автомобили. Въведено е обаче строго ограничение за тежкотоварния трафик – през временния маршрут няма да се разрешава движението на превозни средства с тегло над 3,5 тона.

Хронология на инцидента със свличането на земна маса

До изграждането на алтернативното трасе се стигна, след като преди повече от месец голямо свлачище прекъсна редовната пътна връзка в участъка между Пампорово и Смолян. Аварийните екипи работиха интензивно в продължение на седмици, за да подготвят обходния път и да възстановят възможността за нормално придвижване на работещите и пътуващите в Родопите.