Господин вътрешен министър Демерджиев, къде са вашите служители? Този въпрос зададе мъж от Казанлък след неприятна случка на паркинга на магазин "Кауфланд" в града. Причината - сблъсък с просещи жени. Даваме думата на човека сега:

Днес по обяд на паркинга на "Кауфланд" в Казанлък пак се сблъсках с ония безподобни изроди... Същите малки мърши "глухонеми румънци" с лилавите папки, дето се правят на инвалиди и рекетират хората. Една такава нагла пикла ми вреше някакъв хвърчащ парцал в лицето, уж събирала помощи. Ама като видя, че я снимам, изведнъж рязко оздравя... Прогледна, проговори и ми скочи... Да ме бие. Плюене, среден пръст и чиста, неподправена селска агресия...

Ще си призная честно - толкова са обиграни тия боклуци, че преди година и аз самият се вързах като пълен глупак. Дадох им пари, а докато се усетя какво става, вече се бяха изнизали. Много са добри. Абсолютни професионалистки по измамите. И грам не ги е страх... Защо да ги е страх?

И тук се замислям , ако бях проснал тая нагла пачавра на асфалта и бях направил един най-обикновен граждански арест, какво щеше да стане? Ами ясно какво... веднага след гражданския щеше да има и полицейски арест... само че за мен Защото в тая скапана държава законите пазят престъпниците, а нормалният човек винаги го отнася.

Аз съм мъж в разцвета на силите си, 100 кила. Щом тая измет си позволява да ми скача на мен, представете си какво правят с майките ни! С вашите, с нашите баби и дядовци. Онези смазани хорица, дето са тръгнали да си оставят и без това мизерните евра от пенсиите в магазина. Одират ги живи с емоционален рекет.

Звъня аз на 112. И чакам. 30 минути! Половин час... Казанлък да не е Ню Йорк с милиони коли в задръствания? Градът се минава пеш от край до край за толкова време. А тия двете, дето уж са "в неравностойно положение“, ако ще и на заден ход да лазеха, вече се бяха покрили в махалата да си броят келепира.

Какво ви стана на патрулите днес? Тежък запек ли ги хвана? Или ги удари диария, та не можаха да пратят една скапана кола навреме? Толкова ли бяхте заети? Утре в бюлетина сигурно ще четем за някаква неземна ангажираност.

Та се питам... ние две нагли дрипи с папки не можем да хванем на един гол паркинг, където всичко се вижда като на длан. Как ще хванете Петьо Еврото? Как ще хванете който и да е от ония издирвани ганкстери, дето ви се смеят в лицето? Вие сте скопени откъм елементарни рефлекси...

И накрая две думи и към големите магазини. Вашата охрана за украса ли я държите? Трябва ли тия момчета с униформите да висят под климатика, докато отвън тормозят хората, дето ви носят печалбата? Изкарайте ги навън!

Държава няма... Има само паркинги, дребни мърши и полиция с хронично разстройство. Оправяйте се сами...