От днес Kaufland България сваля трайно цените на минимум 30 основни продукта част от малката потребителска кошница. Инициативата е в подкрепа на семействата и е част от националната инициатива “Кошница с грижа" на правителството на Република България.

Намалението е в размер на най-малко 15% от основните цени на продуктите. Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство – хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене.

Намалените цени на тези стоки ще бъдат валидни във всичките филиали на веригата в цялата страна от 8 юни и ще бъдат обозначени със специалното лого на инициативата.

Сред продуктите с 15% намаление в Kaufland са хляб "Добруджа“ за 0.64 евро (1.25 лв.), кисело мляко “K Classic" за 0,51 евро(1,00 лв.), бял ориз за готвене “Наша кухня" (1 кг.) за 0,95 евро (1,86 лв.), четкани картофи за 0,68 евро (1,33 лв.), сирене от краве мляко от свежата витрина за 5.16 евро (10.09 лв.) за килограм и свински бут без кост от свежата витрина за 5.43 евро (10.62 лв.) за килограм.

Всички продукти вече могат да бъдат разгледани ТУК.

С участието си в инициативата Kaufland продължава последователните си усилия да предлага качествени и свежи продукти на достъпни цени и да подкрепя бюджета на българските семейства. Намалените продукти от потребителската кошница са видими в специална онлайн брошура на ритейлъра.