Продавач-консултант и складов работник оглавяват класацията за най-търсените професии у нас през последните десет дни. Това показва актуална проверка в обявите на Агенцията по заетостта и частните посредници на трудовия пазар. Търсенето на продавачи в момента е истински хит. На практика всяка втора обява доказва, че директната връзка с клиентите се е превърнала в най-слабото звено в сектора на търговията, а фирмите изпитват остър глад за мотивиран персонал.
Къде е най-голямото търсене?
Свободни позиции се отварят непрекъснато за най-разнообразни търговски обекти, сред които:
- Пекарни и сладкарници
- Магазини за спортни стоки
- Бутици за луксозни часовници и скъпи аксесоари
Условия на труд и заплащане
За да привлекат качествени служители на прага на активния сезон, работодателите са готови да предложат конкурентни условия. Предлаганите възнаграждения в сектора достигат до 1500 евро на месец. Стандартните изисквания към позициите най-често включват:
- Пълен трудов договор
- Осемчасов работен ден
- Петдневна работна седмица
- Атрактивни социални придобивки
В битката за кадри основната заплата вече не е достатъчна. Компаниите се надпреварват да добавят щедри бонуси към месечното възнаграждение, за да задържат служителите си. Най-честите придобивки включват:
- Ваучери за храна на стойност между 80 и 100 евро месечно
- Луксозно допълнително здравно осигуряване
- Карти за спортни активности
- До 25% служителска отстъпка за предлаганите в обектите стоки и модни марки
Наред с родните предложения, на трудовия пазар не липсват и атрактивни обяви за работа в хотелиерската сфера в Австрия, Германия и Северна Европа. Там годишните брутни заплати варират в границите между 30 000 и 50 000 евро, съобщава "Телеграф".
Интересен детайл е, че един мияч на съдове в петзвезден хотел в Австрия може да си докара между 1600 и 2000 евро нетно възнаграждение на месец, като страната гарантира на заетите в туризма и 14-а заплата.
За сервитьорите в луксозните чуждестранни комплекси пък предвидените месечни възнаграждения започват от 1600 и достигат до 2300 евро в зависимост от конкретната позиция.