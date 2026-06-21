Продавач-консултант и складов работник оглавяват класацията за най-търсените професии у нас през последните десет дни. Това показва актуална проверка в обявите на Агенцията по заетостта и частните посредници на трудовия пазар. Търсенето на продавачи в момента е истински хит. На практика всяка втора обява доказва, че директната връзка с клиентите се е превърнала в най-слабото звено в сектора на търговията, а фирмите изпитват остър глад за мотивиран персонал.

Къде е най-голямото търсене?

Свободни позиции се отварят непрекъснато за най-разнообразни търговски обекти, сред които:

Пекарни и сладкарници

Магазини за спортни стоки

Бутици за луксозни часовници и скъпи аксесоари

Условия на труд и заплащане

За да привлекат качествени служители на прага на активния сезон, работодателите са готови да предложат конкурентни условия. Предлаганите възнаграждения в сектора достигат до 1500 евро на месец. Стандартните изисквания към позициите най-често включват:

Пълен трудов договор

Осемчасов работен ден

Петдневна работна седмица

Атрактивни социални придобивки

В битката за кадри основната заплата вече не е достатъчна. Компаниите се надпреварват да добавят щедри бонуси към месечното възнаграждение, за да задържат служителите си. Най-честите придобивки включват:

Ваучери за храна на стойност между 80 и 100 евро месечно

Луксозно допълнително здравно осигуряване

Карти за спортни активности

До 25% служителска отстъпка за предлаганите в обектите стоки и модни марки

Наред с родните предложения, на трудовия пазар не липсват и атрактивни обяви за работа в хотелиерската сфера в Австрия, Германия и Северна Европа. Там годишните брутни заплати варират в границите между 30 000 и 50 000 евро, съобщава "Телеграф".

Интересен детайл е, че един мияч на съдове в петзвезден хотел в Австрия може да си докара между 1600 и 2000 евро нетно възнаграждение на месец, като страната гарантира на заетите в туризма и 14-а заплата.

За сервитьорите в луксозните чуждестранни комплекси пък предвидените месечни възнаграждения започват от 1600 и достигат до 2300 евро в зависимост от конкретната позиция.