Момчетата на Виктория Волей (Пловдив) до 13 години спечелиха своята група от регионалното първенство по волейбол в тази възраст в зона "Тракия". Турнирът се проведе в Карлово с участието на местния ВК Левски, Виктория Волей, както и другия пловдивски клуб Локомотив Авиа.



Малките "Викторианци", водени от треньорите Йорданка Василевска и Калоян Костов, победиха след тайбрек с 2:1 (25:27, 25:19, 15:10) гейма домакините от Левски.



В пловдивското дерби "оранжавите" нямаха проблеми и се наложиха с 2:0 (25:12, 25:18) гейма над Локомотив Авиа.



Така Виктория Волей се класира за финалната четворка, където ще се реши титлата в региона. Шампионът ще представлява зона "Тракия" на финала на държавното първенство по волейбол в тази възраст.